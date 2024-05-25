"المجد كارك.. وبطولة جديدة فى انتظارك".. الأهلي على موعد مع الزمالك في السوبر الافريقي

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أحمد جودة - القاهرة - يتلقى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعدا منتظرا مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، بعدما توج اليوم بدوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخه.

الأهلي على موعد مع الزمالك في السوبر الافريقي

ودقت إفريقيا الثانية عشر بتوقيت الأهلي بعدما سيطر على مجريات المباراة أمام الترجي التونسي ونجح في أخذ الأميرة السمراء، بعد تسجيله هدف دون رد في إياب النهائي.

وحصل أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه اليوم أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقد فاز من قبل فريق الزمالك على نظيره نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالي.

وقد أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" يوم الخميس الماضي عن الموعد المنتظر للسوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك والذي سيكون في الفترة من 25 إلى 30 من شهر يونيو المقبل، حيث تعد هذه المرة الثانية للقاء الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي بعد نسخة عام 1994.