بهدف وحيد.. الأهلي يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أول فريق في تاريخ دوري أبطال إفريقيا يحقق لقب البطولة مع استقبال مرماه هدف واحد فقط.

الأهلي يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال إفريقيا

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.

وخاض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من: مصطفى شوبير ومحمد هاني ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة وكريم فؤاد ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبوعلي.