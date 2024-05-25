الأهلي يسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - سجل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، رقمًا قياسيًا غير مسبوق بعد الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

رقم الأهلي القياسي في دوري أبطال إفريقيا

وجاء رقم الأهلي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا بعدم الخسارة لمدة 22 مباراة متتالية في البطولة، بعد الفوز في مباراة اليوم أمام الترجي بهدف دون.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي فريق الزمالك على لقب السوبر الأفريقي، بعد فوزه على الترجي التونسي بنتيجة 1 / 0 بمجموع اللقائين، بنهائي دوري أبطال إفريقيا، وتتويج الفارس الأبيض بلقب الكونفدرالية.