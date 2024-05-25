نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يهدد عرش ريال مدريد في قائمة الأكثر تتويجًا بالبطولات القارية.. 3 ألقاب تفصله عن الصدارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج فريق الكرة بالنادي الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي 2023 – 2024، وذلك بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد، وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بالتعادل السلبي ليتوج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد التفوق على الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لنسخة 2024، ووصل إلى 26 بطولة قارية في تاريخه.

وقلص الأهلي الفارق مع ريال مدريد في قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية إلى 3 ألقاب فقط، حيث يتصدر الملكي الترتيب برصيد 29 لقبًا.

قائمة الأكثر تتويجًا بالألقاب القارية في العالم

ريال مدريد – 29 لقب

الأهلي – 26 لقب

بوكا جونيور – 22 لقب

برشلونة – 20 لقب

اندبيدينتي – 20 لقب

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه بوروسيا دورتموند على لقب دوري أبطال أوروبا مطلع يونيو المقبل.