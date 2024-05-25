رامي ربيعة يتساوى مع أسطورة الأهلي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أصبح رامي ربيعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أكثر اللاعبين تحقيقًا لدوري أبطال إفريقيا مع النادي الأهلي بالتساوي مع وائل جمعة، بعدما حقق 6 بطولات.

حيث حقق رامي ربيعة الـ6 بطولات خلال مشاركته في أعوام 2012،2013،2020،2021،2023،2024.

وبعدما سجل رامي ربيعة هدف البطولة اليوم وشارك في حصد الأهلي لقب الأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخه، أصبح الأكثر تتويجا بها بين لاعبي الجيل الحالي.

واستطاع رامي ربيعة تحويل عرضية ركنية من قدم حسين الشحات، واصطدمت بقدم مدافع الترجي التونسي روجير أهولو وسكنت في مرمي الترجي، ويتم احتساب الهدف عكسي لمدافع الترجي في مرماه.

وانطلقت صافرة الحكم معلنة معها تتويج النادي الأهلي بالأميرة السمراء للمرة الثانية عشر في تاريخه على حساب الترجي التونسي، وانتهت الأحداث بهدف نظيف للأحمر.