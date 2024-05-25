نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يواصل كتابة الأرقام القياسية بعد حصد اللقب الافريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج الأهلي باللقب الثاني عشر في تاريخه وذلك بعد الفوز على الترجي الرياضي التونسي بهدف نظيف سجله رامي ربيعة.

وبعد التتويج باللقب القاري واصل الأهلي كتابة الأرقام القياسية والتي نستعرضها في السطور القادمة

زعامة القارة الأفريقية

وصل الأهلي للقب الثاني عشر في تاريخه و حقق اللقب أيضا المرة الثانية على التوالي و المرة الرابعه خلال خمس سنوات.

ليعزز رقمه القياسي برصيد (١٢) بطولة دوري ابطال افريقيا ويواصل الابتعاد اكثر عن اصحاب المركز التاني الزمالك ومازيمبي اصحاب ال (٥) بطولات فقط.

ويواصل المارد الأحمر منافسة ريال مدريد بعد وصوله للقب رقم (٢٦) في تاريخه ويذلل الفارق مع ريال مدريد الاسباني صاحب ال (٢٩) بطولة الاكثر تتويجًا ببطولات قارية في العالم

وخلال 117 سنة وصل الأهلي للبطولة رقم (١٥١) في كرة القدم في تاريخه