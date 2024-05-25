نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم موسيماني وجوزيه.. كولر يعادل رقم 5 مدربين بعد تتويجه بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا على حساب فريق الترجي التونسي في نسخة 2024.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد، وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بالتعادل السلبي ليتوج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وحصد الأهلي لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة 12 في تاريخه بعد التفوق على الترجي التونسي في إياب الدور النهائي لنسخة 2024، وللمرة الثانية على التوالي.

كولر يكرر إنجاز 5 مدربين سابقين

وبعد تتويج فريق الأهلي بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي، ينضم المدرب السويسري لقائمة المدربين الذين حصدوا لقب البطولة القارية مرتين متتاليتين والتي تضم:

الكونغولي سيلستين تامبوي مع مازيمبي (1967 و1968)

الأرجنتيني أوسكار فيلوني (1989 أسيك النيجيري، 1990 مع الرجاء المغربي)

البرتغالي مانويل جوزيه (2005 و2006 مع الأهلي)

التونسي معين الشعباني (2018 و2019 مع الترجي)

الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني (2020 و2021 مع الأهلي).

الجدير بالذكر أن البرتغالي مانويل جوزيه الأكثر تتويجًا بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر التاريخ وحصد اللقب 4 مرات.