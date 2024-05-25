نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تتويجه بالنجمة الـ12.. الأهلي يكرر إنجازًا غائبًا منذ 19 عامًا في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه بعدما تفوق على نظيره الترجي التونسي في المباراة النهائية للبطولة القارية.

وفاز الأهلي على الترجي التونسي بهدف دون رد، وكانت مباراة الذهاب في تونس انتهت بالتعادل السلبي ليتوج المارد الأحمر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

إنجاز تاريخي لـ الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

وتوج فريق الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي دون تعرضه لأي هزيمة خلال مشواره بالبطولة، حيث خاض 14 مباراة حقق الفوز في 9 مباريات وتعادل 5 مرات.

وتعد هذه الثانية في تاريخ النادي الأهلي الذي يتوج فيها بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا دون هزيمة منذ 19 عامًا، وتحديدًا منذ نسخة البطولة عام 2005 والتي توج بلقبها على حساب النجم الساحلي.

الجدير بالذكر أن هذه المرة الثانية عشر التي يتوج فيها الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، والمرة الثانية على التوالي، ليرفع رصيد بطولاته القارية لـ26 بطولة.