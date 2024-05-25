الأهلي المصري بطلاً لإفريقيا للمرة الـ12
توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في إياب نهائي المسابقة القارية.
سجل هدف المباراة الوحيد التوغولي روجيه أوهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.
وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بالعاصمة التونسية انتهت بالتعادل السلبي، ليتوج الأهلي باللقب بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون رد.
ويعد اللقب هو الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب الفريق المصري في 2018.
وحقق الأهلي الذي توج باللقب للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام الخمسة الاخيرة، رقماً قياسياً بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة توالياً (900 دقيقة) بعدما كان الترجي صاحب الرقم القياسي السابق والبالغ (825 دقيقة).
ويعد التتويج هو الثاني للفرق المصرية في غضون أسبوع على المستوى القاري، بعدما أحرز الزمالك كأس الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي المصري بطلاً لإفريقيا للمرة الـ12 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.