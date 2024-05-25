الأهلي المصري بطلاً لإفريقيا للمرة الـ12

الأهلي المصري بطلاً لإفريقيا للمرة الـ12توج الأهلي المصري بلقب دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم للمرة الـ12 في تاريخه، بعد فوزه على الترجي التونسي 1 - صفر في المباراة التي جمعتهما، يوم السبت، في إياب نهائي المسابقة القارية.

سجل هدف المباراة الوحيد التوغولي روجيه أوهولو لاعب الترجي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الرابعة.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت بين الفريقين بالعاصمة التونسية انتهت بالتعادل السلبي، ليتوج الأهلي باللقب بعد فوزه بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف دون رد.

ويعد اللقب هو الثاني للأهلي على حساب الترجي بعد 2012، بينما توج الفريق التونسي على حساب الفريق المصري في 2018.

وحقق الأهلي الذي توج باللقب للعام الثاني تواليا والرابع في الأعوام الخمسة الاخيرة، رقماً قياسياً بالحفاظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة توالياً (900 دقيقة) بعدما كان الترجي صاحب الرقم القياسي السابق والبالغ (825 دقيقة).

ويعد التتويج هو الثاني للفرق المصرية في غضون أسبوع على المستوى القاري، بعدما أحرز الزمالك كأس الاتحاد الإفريقي الأسبوع الماضي على حساب نهضة بركان المغربي.