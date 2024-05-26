خالد مرتجي يعلق على تتويج الأهلي بدوري الأبطال ويوجه رسالة لـ العامري فاروق

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أحمد جودة - القاهرة - أكد خالد مرتجى أمين صندوق النادى الأهلي، أن الأحمرسبب سعادة الكرة المصرية وتنظيم المباراة ظهر كأفضل ما يكون وبشكل يليق بمصر والأهلي.

خالد مرتجي يعلق على تتويج الأهلي بدوري الأبطال

وقال خالد مرتجى فى مداخلة مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم " المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "مبروك البطولة لكل الأهلاوية، والأهلى دائما سبب سعادة الكرة المصرية، وتنظيم المباراة ظهر كأفضل ما يكون وبشكل يليق بمصر والأهلى".

وتابع: "فريق الترجى فريق قوى جدا ويمتلك لاعبين وجهاز فنى على أعلى مستوى، وكنا نعيش فى ضغط كبير لإسعاد الجماهير التى حضرت المباراة ومينفعش يروحوا زعلانين، وهناك أوقات صعبة مرت على الأهلى فى المباراة لكن اللاعبين أثبتوا أنهم رجالة".

وأضاف: "جماهير الأهلى هو أعظم جمهور فى الكون وعمره ما بيقصر فى حق النادى فى أى وقت، فكان لازم الأهلى يجبروا بخاطرهم ويروحهم سعادتهم، والتنظيم شىء عظيم يليق باسم مصر، وبشكر كل الأمن والمسئولين على التنظيم".

وأوضح: "كل يوم بيكون معايا العامرى فاروق وكل يوم بفتكره وكان شايل كتير وأكيد هو فى مكان أحسن وربنا يرحمه".