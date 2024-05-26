نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة النقاد الراضيين تُثمن تصريحات "الشناوي" بتأكيد احترامه للصحافة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ثمّنت رابطة النقاد الرياضيين التصريحات التي أدلى بها محمد الشناوي كابتن النادي الأهلي، في المؤتمر الصحفي، عقب نهائي دورى أبطال إفريقيا، وتأكيده على احترامه الكامل للصحافة المصرية، وكافة الصحفيين.

وأكد المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، تفهمه جيدًا ما قاله "الشناوي" عقب تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حول الضغوط التي تعرض لها قبل النهائي أمام الترجى وأنه يكن كل الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين.

وقال المكتب التنفيذي للرابطة، إنه داعم لكل الأندية والمنتخبات المصرية، ولم يكن يقصد التقليل من حارس الأهلي أو غيره من اللاعبين، ولكنه يحرص دائمًا على أن تكون العلاقة بين الجميع، قائمة على التقدير والاحترام المتبادل.