نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابطة النقاد الرياضيين تشيد بالتنظيم الجيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشاد المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين بتعاون جميع الجهات المسؤولة عن تنظيم مباراة نهائي أبطال إفريقيا ووجهت الرابطة شكرها لجميع من شارك في التنظيم الرائع لنهائي دوري أبطال إفريقيا بستاد القاهرة الدولي، حيث كان هذا النجاح انعكاسًا طيبًا لإمكانات مصر وقدرتها الكبيرة الممتدة عبر سنوات طويلة.

وتوجه الرابطة الشكر إلي وزارة الداخلية ووزارة الشباب والرياضة والشركة الأفريقية وشركة تذكرتي وهيئة ستاد القاهرة وجميع السادة ممثلي هذه الجهات على الجهد الذي بذلوه على مدار الأيام الماضية للخروج بهذا الشكل الرائع الذي يليق بأسم مصر، مما ساعد أيضا في تسهيل مهمة الصحفيين والإعلاميين لتغطية المباراة.

كما تتمنى رابطة النقاد الرياضيين كل التوفيق لكل المؤسسات الرياضية المصرية في جميع المناسبات القادمة لتمثيل بلدنا الغالية ورفع علمها عاليًا بإذن الله.

وتتقدم الرابطة بالتهنئة لقطبي الكرة المصرية النادي الأهلي ونادي الزمالك بالفوز ببطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية تأكيدًا على الريادة المصرية في القارة السمراء متمنين التوفيق للقطبين ممثلي القوى الناعمة الرياضية في مصر والمنافسة المحترمة بينهما، مما ينعكس بالإيجاب على منتخب مصر الذي نتمنى له التوفيق في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم.