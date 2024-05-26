كروس يشيد بمعاملة ريال مدريد ويعلق على نهائي دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - علق الألماني توني كروس، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على انتهاء رحلته داخل السانتياغو برنابيو وذلك عقب مباراة الريال ضد ريال بيتيس في الجولة الأخيرة من الدوري الإسباني.

نتيجة مباراة ريال مدريد وبيتيس في الدوري الإسباني

وتعادل ريال مدريد سلبيًا مع نظيره نادي بيتيس وذلك من عمر منافسات الجولة الثامنة والثلاثين مساء اليوم السبت والموافق الخامس والعشرون من مايو.

وتعد مباراة ريال مدريد وبيتيس هي المواجهة الأخيرة لكروس الذي قرر تعليق حذائه بعد مدة مليئة بالنجاحات قضاها مع الميرنغي.

تعليق كروس على اعتزاله ووداع مدريد

وقال كروس بعد المباراة: "ليس سهلًا أبدًا اتخاذ قرار الرحيل، لكن لا يمكنني إلا أن أقول شكرًا لجميع مشجعي ريال مدريد، للنادي، وزملائي، ولملعبي".

وأردف: "الكثير من مشاعر الحب التي غمرتني طيلة الفترة الماضيك، أشعر دائمًا بأنني في بيتي خلال هذه السنوات العشرة الماضية، لقد كانت سنوات لا تُنسى".

وواصل: "نحن فريق خاص ونحن مجموعة جيدة، الجميع هنا قدم لي الاحترام الذي أستحقه وهم مجموعة من الأشخاص الطيبين، لقد شعرت براحة شديدة معهم منذ البداية".

وأتم كروس حديثه عن نهائي دوري أبطال أوروبا: "أردت أن أجعل قرار إعتزالي رسميًا قبل هذه المباراة. أفضل طريقة للرحيل هي الفوز بدوري أبطال أوروبا".

يذكر أن ريال مدريد يلتقي مع نادي بروسيا دورتموند الألماني في نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الأول من يونيو القادم.