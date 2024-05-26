نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسماعيلي يهنئ الأهلي بالتتويج بلقب إفريقيا في خطاب رسمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أرسل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، برقية لتهنئة النادي الأهلي، بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا.

وحرص مجلس إدارة الدراويش، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على تهنئة الأهلي، تقديرا لعمق العلاقة بين الناديين.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الترجي التونسي، بهدف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، على استاد القاهرة الدولي.