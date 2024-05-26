نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة: محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو للإنضمام لمعسكر المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر برنامج كورة كل يوم على قناة الحياة، أن محمد صلاح يصل القاهرة أول يونيو المقبل للإنضمام لمعسكر المنتخب.

وواصل أشرف صبحي أن محمد صلاح لاعب كبير وإضافة لمنتخبنا الوطني ومن الطبيعى قلق الجماهير المصرية على لاعب مثل محمد صلاح .

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في تصفيات المونديال بشهر يونيو المقبل.

وسينضم صلاح لقائمة منتخب مصر لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، بعدما غاب في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة.