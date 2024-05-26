ليفركوزن بطلاً لكأس ألمانيا

ليفركوزن بطلاً لكأس ألمانياتوّج فريق باير ليفركوزن بلقب كأس ألمانيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد تغلبه على كايزرسلاوترن بصعوبة 1-0 في المباراة النهائية التي جمعتهما مساء السبت.

سجل غرانيت تشاكا هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 17.

ونجح باير ليفركوزن بقيادة الأسطورة تشابي ألونسو في تحقيق كأس ألمانيا للمرة الثانية في التاريخ، والأولى منذ 31 عاماً.

وتعد هذه ثاني بطولات ليفركوزن هذا الموسم، وسبق أن توج ببطولة الدوري الألماني بعد تقديم موسماً تاريخياً، وتحقيق اللقب دون هزيمة.