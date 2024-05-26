باريس سان جيرمان يتوّج بكأس فرنسا

باريس سان جيرمان يتوّج بكأس فرنساتوّج باريس سان جيرمان بلقب كأس فرنسا لكرة القدم للمرة الـ15 في تاريخه، عقب فوزه على ليون 2-1، في المباراة النهائية مساء السبت.

سجل هدفي باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي في الدقيقة 22، والإسباني فابيان رويس في الدقيقة 34، فيما أحرز الإيرلندي جاك أوبراين هدف ليون الوحيد في الدقيقة 55.

ونجح النادي الباريسي في استعادة اللقب الذي غاب عنه منذ عام 2021، ليواصل الانفراد بصدارة الترتيب التاريخي للفائزين بالمسابقة، في المباراة الأخيرة لنجمه كيليان مبابي الذي سيغادر الفريق بعد نهاية عقده، وسط تكهنات بانضمامه إلى ريال مدريد الإسباني الموسم المقبل.

ولم يخض مبابي المباراتين الأخيرتين لفريقه، المتوج بلقب الدوري، خلال الفوز على نيس ومتز، فيما لعب أساسيا في مباراة نهائي الكأس التي حاول فيها ترك بصمته عبر التسجيل، دون طائل، لكنه حقق الأهم بالفوز باللقب الرابع عشر له بألوان فريق العاصمة منذ انتقاله إلى صفوفه قادما من موناكو عام 2017 منها 6 ألقاب في الدوري و4 في كأس فرنسا.

وتوج باريس سان جيرمان موسمه المحلي بالظفر بكافة الألقاب الممكنة بعدما فاز بكأس الأبطال، والدوري، والكأس، في حين فشل ليون في التتويج باللقب السادس في المسابقة والأول منذ موسم (2011 - 2012).