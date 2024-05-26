نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة يوجه رسالة خاصة لمشجع تونسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد رامي ربيعة لاعب فريق الأهلي، أنه لا يهتم بما يقال ويركز فقط مع الفريق من اجل تقديم أفضل ما لديه وكل واحد حر فيما يقوله ولا يهتم سوي بأنه يركز في التدريب.

وأضاف ربيعة خلال تصريحات تلفزيونية، أنه تربي علي الشخصية القوية في النادي الاهلي علي ايدي نجوم كبار واستفاد منهم كثيرا.

وواصل تصريحاته مؤكدا، أن عائلته طول الوقت في حالة ضغط بسبب أنهم يركزون معه ويحزنون من اي نقد يوجه لي وأنه ليس لديه ما يقوله سوي أنهم كل حياته ويتمني اي طلب لهم لتحقيقه.

واختتم تصريحاته، بأنه لم يري فيديو المشجع التونسي الذي قال إنه اخطر لاعب ولكن زملائه تحدثوا معه عنه وأنه لو رآه سيقدم له هدية مؤكدا أن كولر المدير الفني من المدربين التي تجيد قراءة المباريات.