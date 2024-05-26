نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. اعتداءات وأعمال شغب جماهير الترجي بعد الهزيمة أمام الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقتنص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لقبه الغالي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد.

وبعد التتويج بلقب الأميرة السمراء، أصبح الفارس الأحمر متربعا على عرش إفريقيا برصيد 12 بطولة.

- اعتداءت جماهير الترجي

وشهدت المباراة النهائية بين الأهلي والترجي، بعض المناوشات بين الجماهير التونسية وقوات الأمن، بسبب الأعداد الكبيرة التي وصلت إلى ملعب المباراة دون دعوات حضور.

وبعد انطلاق صافرة نهاية المباراة، بدأت جماهير الترجي في تكسير مدرجات ستاد القاهرة الدولي، واحداث حالة فوضى عارمة بعد خسارة لقب دوري أبطال إفريقيا.

على جانب آخر، حصد أكرم توفيق لاعب النادي الأهلي لقب رجل المباراة بغد المستوى الرائع الذي قدمه خلال النهائي الصعب أمام الترجي.