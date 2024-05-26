نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "هرب من الكاميرات".. ماذا فعل محمود الخطيب عقب تتويج الأهلي بدروي أبطال إفريقيا (بالصور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الحفاظ على لقبه الغالي بعد التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة الثانية عشر في تاريخه، بعد الفوز على ضيفه نادي الترجي، بهدف دون رد.

وكان لقاء الفريقين في مباراة الذهاب بملعب رادس، قد انتهت بالتعادل السلبي.

- تصرف مثير من الخطيب عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وانصرف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن الكاميرات عقب انتهاء المباراة وسط احتفالات كبيرة من جانب جماهير ولاعبي والجهاز الفني للفريق.

حيث حرص رئيس القلعة الحمراء على إقامة صلاة شكر بعد التتويج باللقب الغالي.

على جانب آخر، يستعد بعض نجوم النادي الأهلي، للانضمام إلى معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، لمواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم.