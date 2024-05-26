نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة المصري وفيوتشر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري لمواجهة نظيره فريق فيوتشر بالجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الممتاز.

يسعي أبناء بورسعيد في هذا اللقاء بتحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة والفوز علي فريق فيواشر وحصد الثلاث نقاط من أجل ضمان الحفاظ علي الوصافة بجدول ترتيب الدوري.

ويدير هذه المباراة طاقم التحكيم المكون من هشام القاضي حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان كمساعدين، بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

موعد مباراة المصري ضد فيوتشر

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد فيوتشر

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.