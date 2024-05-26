نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور: النادي الأهلي مختلف عن أي نادي مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى إمام عاشور لاعب الأهلي سعادته بعد تتويج فريقه باللقب الثاني عشر بعد الفوز على حساب الترجي الرياضي التونسي.



وقال إمام عاشور: "انا جاي الأهلي وانا عارف كويس اني كل كام شهر هاخد بطولة كل كام شهر هاخد افريقيا كل كام شهر هروح كاس عالم ده الطبيعي في النادي الأهلي"

وتابع: "النادي الأهلي مختلف عن أي نادي في مصر، أي لاعب في العالم يتمنى اللعب بقميص الأهلي،ميعرفش قيمة الأهلي غير اللي يدخله".

واختتم: "أحب أوجه رسالة لجمهور الأهلي احنا كنا بنلعب علشان نفرحكم وأنا بحبكم"



سنة أولى إفريقيا

ويعد إمام عاشور من اللاعبين الذين حصلوا على البطولة الأولى قاريا مع النادي الأهلي بعد الانتقال من نادي ميتلاند الدنماركي.