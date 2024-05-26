نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول رد من مصطفى شوبير عن أزمته مع محمد الشناوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم مصطفى شوبير حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجدل حول ما يتردد في الفترة الأخيرة بشأن وجود أزمة مع الحارس الأساسي للفريق الدولي، محمد الشناوي.

وتوج النادي الأهلي منذ قليل بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر في تاريخه، عقب فوزه أمام نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد.

- شوبير يرد على صدامه مع الشناوي

وترددت أنباء في الأيام الماضية عن وجود أزمة داخل القلعة الحمراء، بسبب مشاركة شوبير بشكل أساسي، واستبعاد الشناوي منذ عودته من الإصابة.

وأكد شوبير في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "عايز أقول مفيش مشاكل ومفيش أي حاجة في الفريق لكن في ناس اللي بتختلق ده، بقول لهم ليه مصرين تخلقوا حالة عدم إحترام بينا؟".

وتابع:" إحنا بنحترم بعض جدا ومش أنا اللي هتكلم عن كابتن محمد الشناوي حارس مصر الأول إحنا كلنا بنكمل بعض".