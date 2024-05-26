نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هشام القاضي حكمًا لمباراة المصري وفيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق فيوتشر ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.



ويضم الطاقم كل من هشام القاضي حكمًا للساحة ومعه كل من عمر فتحي وأحمد زيدان كمساعدين، بالإضافة إلى السيد منير حكمًا رابعًا، فيما يتولى وائل فرحان مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله شهاب راشد.

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب بالجولة الخامسة والعشرين من دوري نايل.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورتس الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.