نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي: الجماهير المصرية هم البطل الحقيقي وأهنىء الأهلي على الفوز ببطولة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الجماهير المصرية هم البطل الحقيقي خلال الفترة الأخيرة والزمالك حصل على بطولة الكونفدرالية والأهلي حصل على بطولة دوري أبطال إفريقيا بفضل هذه الجماهير العظيمة.

وواصل أشرف صبحي في تصريحاته (لكورة كل يوم على قناة الحياة) يجب أن توفر جهودها لمنتخب مصر للوصول لكأس العالم وتحتاج الكرة المصرية الحصول على البطولات مثلما حدث من قبل أعوام 2006و 2008و 2010.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.