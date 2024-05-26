نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاسعة أخرى يا أهلي؟.. نهائي كأس السوبر الإفريقي يربك الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق وجماهير كرة القدم، المباراة النارية التي سوف تجمع بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في قمة نهائي كأس السوبر الإفريقي.

وضرب الأهلي موعدًا مع الزمالك في كأس السوبر الإفريقي، بعد أن حصد لقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الترجي التونسي، بالفوز بنتيجة 1-0 بمجموع لقائي الذهاب والعودة.

بينما تمكن الزمالك من حصد لقب الكونفدرالية الإفريقية على حساب نهضة بركان المغربي، بعد أن خسر الأبيض بهدفين مقابل هدف في الذهاب في المغرب، ثم تعادل إيجابيًا بهدف في الإياب في القاهرة.

وسبق وأن التقى الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر الإفريقي لعام1993، عندما فاز الأبيض بهدف دون مقابل، ليحصد اللقب الأول، وهي مواجهة القمة الوحيدة في البطولة.



ويملك النادي الأهلي من بطولة كأس السوبر الإفريقي 8 ألقاب آخرها عام 2021، بينما سبق وأن توج الزمالك بـ4 ألقاب آخرها عام 2020.

قبل4 سنوات، استطاع النادي الأهلي أن يحصد اللقب التاسع له أمام الزمالك في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والذي كان له فرحة عارمة بقاضية محمد مجدي أفشة الهدف الصاروخي الذي انتزع اللقب من فم الغريم التقليدي.

وها نحن أمام حلم الأحمر في تحقيق الرقم ذاته من عدد البطولات أيضًا في كأس السوبر القاري.

فهل ينجح الزمالك في النجاة من فخ الأهلي هذه المرة، أم تكون هناك قاضية جديدة للأحمر في ديربي القاهرة؟