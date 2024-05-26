نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حتى لا ننسى صاحب فك الشفرة.. 4 دوري أبطال إفريقيا بعد سنين عجاف في الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - على أرض استاد القاهرة، وسط حضور جماهيري غفير، أضاف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اللقب الثاني عشر في خزانته من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي حقق الفوز على نظيره الترجي التونسي بهدف دون رد، في إياب دور نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد التعادل السلبي في الذهاب ليتوج بطلًا للمرة 12 في تاريخه، أمس السبت الموافق 25 مايو.

ويعد هذا اللقب الرابع للنادي الأهلي ما بعد عام 2020، وفك "نحس"، عناد الأميرة السمراء، الذي استمر ما يقرب من 7 سنوات.

ويظل هدف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في شباك الزمالك "القاضية ممكن"، عالقًا في أذهان الجماهير، والذي بدوره بدأ مسيرة الأمجاد في البطولة الإفريقية.

وعندما نعود بالذاكرة إلى ما بعد عام 2000، والسنوات العجاف التي عاش فيها النادي الأهلي، عندما جاء الساحر البرتغالي مانويل جوزيه، وقاد الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 2001، بعد 14 عامًا من آخر تتويج في عام 1987.

واستطاع الأهلي بعد هذا التاريخ أن يحصد 4 ألقاب أعوام 2001 و2005 و2006 و2008 بعد بناء جيل قوي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه.

ليتكرر الأمر مرة أخرى بعد عام 2020، عندما استطاع بيتسو موسيماني، المدير الفني السابق للنادي الأهلي أن يفك الشفرة ويروض الأميرة السمراء بعد 7 سنوات من الصيام عن التتويج باللقب القاري.

في عام 2020 توج الأهلي بطلًا لدوري أبطال إفريقيا، بعد آخر لقب حققه عام 2013، ثم بعد ذلك حصد ألقاب أعوام 2021 و2023 و2024.