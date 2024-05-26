أنشيلوتي يكشف عن مصير ناتشو ومودريتش مع ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - كشف كارلو انشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد على مصير ثنائي الفريق المتمثل في لوكا مودريتش وناتشو خلال الفترة القادمة.

ويثير مصير ناتشو ومودريتش اهتمام العديد من تجديد عقدهم والبقاء داخل البرنابيو أو الرحيل إلى أندية جديدة مع الموسم الجديد.

كارلو أنشيلوتي يعلق على مصير ناتشو ومودريتش

وقال أنشيلوتي في تصريحات له عقب مباراة ريال مدريد وبيتيس: "نحن ننتظر القرار الذي يريدون اتخاذه، هناك مباراة واحدة متبقية وبعد مباراة السبت سيصبح كل شيء واضحًا".

وتشير التوقعات والتقارير إلى أن كروس سيحدد مصيره في حين سيرحل ناتشو عن الفريق في ذات الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من إنتر ميامي الأمريكي.

وتعادل ريال مدريد سلبيًا مع ريال بيتيس في المباراة التي احتضنها ملعب السانتياغو برنابيو ضمن فعاليات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإسباني.