عماد النحاس: الأهلي قدم مباراة "تكتيكية" كبيرة.. والجمهور ظهر بشكل تاريخي

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أحمد جودة - القاهرة -

عبر عماد النحاس نجم النادي الأهلي السابق عن سعادته الكبيرة بتتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ 12 في تاريخه.

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان دون أهداف في لقاء الذهاب.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور": "كل الألعاب ناجحة في النادي الأهلي، وليس هناك محسوبية ولا محبة ولا علاقات، كل من يستحق مكانة يتواجد بها".

وتابع: "كنت أتابع المباراة ليس كمحلل بل كمشجع، كنت أتمنى أن يعود هذا الجمهور سعيدًا وهو ما حدث".

وأكمل: "سعيد للغاية بتويج الأهلي بأبطال إفريقيا وما قدمه الجمهور في مباراة اليوم حدث تاريخي".

وأردف: "الأهلي قدم مباراة "تكتيكة" كبيرة والفريق ظهر بشكل متفوق في الناحية الدفاعية في مباراتي الذهاب والإياب".