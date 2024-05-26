نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا سليم: أشكر جماهير الأهلي على مساندتهم للفريق ونعدكم بمزيد من البطولات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد المغربي رضا سليم لاعب النادي الاهلي، أن فريق الترجي التونسي فريق قوي ولعب بشكل جيد في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وواصل في تصريحاته لكورة كل يوم على قناة الحياة أشكر الجمهور على مساندته لفريق الأهلي للحصول على بطولة إفريقيا وندعهم بمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا بالفوز على الترجي التونسي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، السبت، بإستاد القاهرة فى إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وسجل هدف الأهلي روجي أهولو مدافع الترجي بالخطأ في مرمى فريقه بالدقيقة الرابعة.