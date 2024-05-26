نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من مروان عطية بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد مروان عطية، أنه لايتسلم كرات طويلة أمام منطقة الجزاء ليتمكن من تسديدها وإحراز اهداف منها، مؤكدا أن كل اللاعبين علي قلب رجل واحد من أجل إسعاد الجماهير.

واضاف مروان عطية خلال تصريحات تلفزيونية، أنهم تحدثوا فيما بينهم علي ضرورة الفوز وكنا نستطيع إحراز أكثر من هدف واجهنا فريق قوي ومميز وهو الترجي التونسي.

وواصل أنه كان من الصعب أن يأتي فريق ويحصل علي اللقب من ارضنا ووسط جمهورنا وماينفعش حد يجي يخطف الكأس مننا ويمشي، مؤكدا أن الإصابة التي تعرض لها تستحق الطرد ولكنه تلقي العلاج ونزل الملعب من جديد.

واستطرد، أنه لم يفعل شيئ مع الأهلي بعد ويرغب في حصد المزيد من البطولات مع الاهلي ويتمني التوفيق مع الأهلي فيما هو قادم.