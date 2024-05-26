نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد عبد الفتاح: المباراة كانت صعبة بين فريقان من كبار القارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث خالد عبد الفتاح لاعب فريق الأهلي، عن فوز فريقه بلقب دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت ضد الترجي التونسي في إياب الدور النهائي.

وقال خالد عبد الفتاح في تصريحات لبرنامج كورة كل يوم مع كريم حسن شحاتة: "المباراة كانت صعبة بالطبع بين فريقين من كبار قارة إفريقيا".

وتابع: "الترجي فريق قوي جدا ومنظم، ونتيجة الذهاب جعلت كلا الفريقان قلقين في الإياب، ولديهم تحفظ كبير".

وأتم: "جميع اللاعبين الذين شاركوا في مباراة اليوم قدموا كل ما لديهم، والجماهير أيضا كانت داعم كبير لنا وصنعت الفارق".