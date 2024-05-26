نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: جماهير الأهلي والزمالك ستجعل المسؤولين عن ملف الكرة يُعيدون النظر في زيادة أعداد الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

طالب الإعلامي أحمد حسام ميدو اتحاد الكرة المصري والمسؤولين عن ملف الكرة بإعادة النظر في الحضور الجماهيري في البطولات المحلية".

وكان الأهلي توج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الترجي بهدف دون رد في لقاء الإياب بعدم تعادلا الفريقان دون أهداف في لقاء الذهاب.

وحقق الزمالك كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد الفوز على نهضة بركان بهدف نظيف.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "مشهد جمهور الزمالك في الكونفدرالية وجمهورالأهلي في أبطال إفريقيا سيجعل المسؤولين عن الكرة في مصر يُعيدون النظر في التفكير بزيادة أعداد الجماهير في البطولات المحلية".

وتابع: "لا بد من وجد من 35 لـ 40 ألف مشجع في المباريات المحلية لجميع الأنجية الشعبية وغير ده مينفعش".

وأكمل: "الجماهير بتحب الكورة، والجميع شاهد ما قدمه جمهور الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية وهذا أفضل دليل على حب الجماهير لكرة القدم وذلك سيمثل دعمًا كبيرًا للمنتخب الوطني".