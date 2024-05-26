رامي ربيعة ينفرد برقم مميز بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا

وعقب هذا التتويج استطاع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي كتابة رقم مميز بعد وصوله لرصيد 6 ألقاب قارية في تاريخه مع المارد الأحمر.

أحمد جودة - القاهرة - حصد الأهلي اللقب الأفريقي الثاني عشر في تاريخه وذلك بعد فوز ثمين على حساب الترجي بهدف نظيف سجله سجله روجر أهولو بالخطأ في مرماه.

محمد يوسف

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