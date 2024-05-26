نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رامي ربيعة ينفرد برقم مميز بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حصد الأهلي اللقب الأفريقي الثاني عشر في تاريخه وذلك بعد فوز ثمين على حساب الترجي بهدف نظيف سجله سجله روجر أهولو بالخطأ في مرماه.
وعقب هذا التتويج استطاع رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي كتابة رقم مميز بعد وصوله لرصيد 6 ألقاب قارية في تاريخه مع المارد الأحمر.
تخطي ثنائي أفريقي
وتخطى رامي ربيعة بهذا اللقب كلا من الزمالك المصري وتي بي مازيمبي الكونغولي أصحاب الخمس ألقاب في مسيرتهم.
كما عادل إنجاز وائل جمعة مدافع الأهلي السابق والذي يمتلك الرصيد ذاته من الألقاب.
وحصد ربيعة دوري أبطال إفريقيا أعوام، 2012 و2013 و2020 و2021 و2023 و2024