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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الأرجنتيني ماوريسو بوتشيتينو مدرب تشيلسي الإنجليزي السابق داخل دائرة اهتمامات نادي ميلان الإيطالي لقيادته في الموسم المقبل.

مدرب جديد مرشح لقيادة ميلان في الموسم القادم

وأعلن نادي ميلان رحيل ستيفانو بيولي مدرب الروسونيري وذلك بعد فشل الفريق اللومباردي في حصد أي لقب خلال الموسم المنتهي.

وفشل ميلان في حصد أي بطولة خلال الموسم المنصرم، حيث لم يتمكن من التتويج بلقب الدوري الإيطالي وخرج من كأس إيطاليا، بالإضافة إلى توديعه بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ووفقًا لصحيفة "كورييري ديللو سبورت" الايطالية، فأن إدارة ميلان دخلت في مفاوضات مع بوتشيتينو مدرب تشيلسي السابق لقيادة الروسونيري خلفا لستيفانو بيولي في الموسم القادم.

وقالت الصحيفة الإيطالية أن ميلان يري بأن بوتشيتينو قادر على إعادة ترتيب أوراق الفريق اللومباردي نظرًا للخبرة الكبيرة التي يمتلكها المدرب الأرجنتيني طوال مسيرته التدريبية.