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أحمد جودة - القاهرة - يسعي نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا إلى تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بقوة خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات في الموسم المقبل.

فليك يحدد صفقة برشلونة الأولى في الميركاتو الصيفي

وخرج الفريق الكتالوني خالي الوفاض هذا الموسم، حيث فشل في حصد الدوري الإسباني وكأس ملك والسوبر الإسباني، بالإضافة إلى خروجه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن برشلونة تحت قيادة مدربه الجديد الألماني هانسي فليك يسعي للحصول على خدمات جوشوا كيميتش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني في الميركاتو الصيفي.

وأضافت بأن فليك مدرب الفريق الكتالوني الجديد طالب إدارة برشلونة بضرورة التعاقد مع كيميتش لتدعيم صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

