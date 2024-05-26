نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آرسنال يحدد موقفه من ضم نجم نيوكاسل في الميركاتو الصيفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن موقف نادي آرسنال من التعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال الصحفي الإنجليزي بن جاكوب بأن آرسنال لان يتحرك لضم البرازيلي برونو جيماريش نجم نيوكاسل عن طريق تفعيل الشرط الجزائي البالغ 100 مليون جنيه إسترليني، على الرغم من رغبة المدفعجية في التعاقد مع اللاعب بناء على رغبة أرتيتا.

وأضاف إلى أن أرسنال يدرس التعاقد مع اللاعب فقط إذا انخفض السعر، ويظل مارتن زوبيميندي احتمالا أكثر واقعية ليكون بديلا لصفقة جيماريش.

يذكر أن مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيبب جوارديولا يسعي للحصول على خدمات برونو جيماريش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لذلك ستكون المنافسة مشتعلة في الميركاتو الصيفي للتعاقد مع نجم نيوكاسل.