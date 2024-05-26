نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا: تصريحات إمام عاشور وفرحة المارد الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في لحظة تاريخية لعشاق كرة القدم المصرية والعربية، توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ12 في تاريخه، والثانية على التوالي، بعد فوز مستحق على الترجي التونسي بهدف دون رد في المباراة النهائية.

تصريحات إمام عاشور بعد التتويج

في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية للنادي الأهلي، أعرب إمام عاشور عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز الكبير والتتويج بالبطولة. وقال:

"حققت حلمًا من أحلامي، وإن شاء الله لا تكون البطولة الأخيرة لي مع الفريق، وأعد الجمهور بالمزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة."

تطلعاته المستقبلية

وأضاف عاشور، "الأهلي دائمًا يلعب على البطولات، ودائمًا في كأس العالم للأندية، وطالما أنا في النادي أعلم أن كل شهر أو كل أسبوعين نحقق بطولة أو 2."

دعم الجماهير وإسهام اللاعبين

وتابع، "كل اللاعبين بذلوا كل ما لديهم من جهد طوال مشوار البطولة، وأتمنى تحقيق كأس العالم للأندية في إحدى السنوات المقبلة."

ختم إمام عاشور تصريحاته بالشكر للجمهور الوفي الذي لم يبخل بدعمهم منذ الدقيقة الأولى، مؤكدًا على أن كل لاعب في الفريق ساهم بشكل كبير في هذا الإنجاز التاريخي.