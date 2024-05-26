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أحمد جودة - القاهرة - اقترب فينسنت كومباني، منصب المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، وذلك بعد الاتفاق مع نادي الحالي بيرنلي خلال الموسم الجديد.

مدرب "مفاجأة" يقترب من تدريب بايرن ميونخ في الموسم الجديد

وذكرت قناة "سكاي" أن ما تبقى فقط هو توقيع كومباني على عقد لمدة ثلاثة أعوام حتى 2027، وذلك لإنهاء رحلة البحث الطويلة من جانب إدارة النادي عن مدرب جديد يخلف توماس توخيل بعد نهاية موسم مخيب دون الحصول على ألقاب.

وبحسب ما ذكرته التقارير فإنه تم الاتفاق مع بيرنلي، الذي دربه كومباني منذ عام 2022 وبعقد يمتد حتى 2028، على رحيل المدرب البلجيكي للفريق البافاري.

وأوضحت صحيفة “بيلد” أن الاتفاق تم على دفع مبلغ تتراوح قيمته بين 10 إلى 12 مليون يورو (8ر10 إلى 13 مليون دولار) من أجل تأمين خدمات المدرب البالغ من العمر 38 عاما.

ولم يتم أي تأكيد رسمي حتى الآن، حيث قالت "سكاي" إن الاتفاق بين الطرفين قد يكتمل هذا الاسبوع، فيما ذكرت "بيلد" أن الإعلان الرسمي سيكون الاسبوع المقبل.