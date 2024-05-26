نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يشارك في بطولة جديدة عقب التتويج بدوري أبطال إفريقيا.. قد يواجه ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، في التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا في موسمه الحالي 2023-2024، للمرة الثانية عشر في تاريخه، عقب الفوز على نظيره الترجي التونسي.

حيث حقق فريق الأهلي فوزا صعبا على نظيره الترجي الرياضي التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الفيفا يعلن مشاركة الأهلي في بطولة الانتر كوونتيننتال

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن مشاركة النادي الأهلي، بشكل رسمي، في بطولة الانتر كوونتيننتال بعد تتويجه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

حيث نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عبر حسابه بالإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي إكس: «تهانينا للنادي الأهلي علىى التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا وضمان المشاركة في كأس الانتركونتيننتال FIFA.

ووفقا لنظام بطولة كأس إنتركونتيننتال المستحدثة من «فيفا»، فإنه من المقرر أن تكون مباراة النهائي بين الفائز ببطولة دوري أبطال أوروبا «ريال مدريد أو بروسيا دورتموند» والمتأهل من تصفيات باقي القارات.

