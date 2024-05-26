نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات بعد الفوز على ليون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج برشلونة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات بفوزه على أولمبيك ليون بهدفين دون مقابل أمس السبت على ستاد سان ماميس بمدينة بيلباو الإسبانية في المباراة النهائية للبطولة.

برشلونة يتوج بدوري أبطال أوروبا للسيدات بعد الفوز على ليون

وسجلت أيتانا بونماتي هدف التقدم لبرشلونة في الدقيقة 63، وسجلت أليكسيا بوتياس الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع.

وكان برشلونة أعلن عن تمديد عقد بوتيياس لمدة عامين حتى 2026، لكنها مددت مسيرتها التي بدأت قبل 12 عاما مع النادي الإسباني.

وفازت بوتيياس بجائزة أفضل لاعبة في العالم مرتين في عامي 2021 و2022، لكن الإصابات عطلت مسيرتها منذ الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم للمرة الثانية.

وشاركت اللاعبة الإسبانية في 424 مباراة مع برشلونة وسجلت 189 هدفا وساهمت بقوة في الطفرة التي حققها النادي الكاتالوني حيث فازت معه بـ30 لقبا.

ودافع برشلونة بنجاح عن لقب البطولة القارية بعد تتويجه بلقب البطولة في 2023 على حساب فولفسبورج الألماني.

وحصد برشلونة لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه بعد أن فاز باللقب للمرة الأولى في 2021.

ويتصدر ليون قائمة الأندية الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات برصيد ثمانية ألقاب، أخرها في 2022.