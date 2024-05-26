نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إنجاز الأهلي والعين.. 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمنت خمس فرق عربية الظهور في بطولة كأس العالم للأندية 2025 وهي التي تقام للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية بنظامها الجديد. 5 فرق عربية في كأس العالم للأندية 2025 وسبق وأن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم تغيير نظام كأس العالم للأندية ليقام بمشاركة 32 فريقا لأول مرة. وبات فريق العين الاماراتي الفريق العربي الخامس الذي ينجح في حجز بطاقة العبور لمونديال الأندية بعد الرباعي الأهلي والوداد المغربي والهلال السعودي والترجي التونسي. ووصل 28 فريقًا للمونديال حتى الآن وهم:- - الأهلي المصري (بطل إفريقيا 2021 و2023)

- الوداد المغربي (بطل إفريقيا 2022)

- تشيلسي (بطل أوروبا 2021)

- ريال مدريد (بطل أوروبا 2022)

- مانشستر سيتي (بطل أوروبا 2023)

- الهلال السعودي (بطل آسيا 2021)

- أوراوا ريد دياموندز الياباني (بطل آسيا 2022)

- مونتيري المكسيكي (بطل كونكاكاف 2021)

- سياتل ساوندرز الأمريكي (بطل كونكاكاف 2022)

- كلوب ليون المكسيكي (بطل كونكاكاف 2023)

- بالميراس البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2021)

- فلامنجو البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2022)

- فلومينينسي البرازيلي (بطل ليبرتادوريس 2023)

- بايرن ميونيخ (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- باريس سان جيرمان (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- إنتر (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- يوفنتوس (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بورتو (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بنفيكا (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- بوروسيا دورتموند (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أتليتكو مدريد (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- أوكلاند سيتي النيوزلاندي (تصنيف أوقيانوسيا)

- أولسان هيواندي الكوري الجنوبي (عن طريق التصنيف الآسيوي)

- سالزبورج النمساوي (عن طريق التصنيف الأوروبي)

- الترجي التونسي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- صنداونز الجنوب إفريقي (عن طريق التصنيف الإفريقي)

- العين الإماراتي (بطل دوري أبطال آسيا 2023-24)

- ريفر بليت الأرجنتيني (عن طريق التصنيف في أمريكا الجنوبية)