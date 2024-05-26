انت الأن تتابع خبر ثلاث ضربات موجعة تُهدد حلم الأهلي! إصابات جديدة تُقلب حسابات الفريق في مرحلة حاسمة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الأهلي اليوم عن آخر تطورات الحالة الصحية لثلاثة من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم.

وذكر النادي أن:

سيواصل الان ماكسيمان برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.

سيخضع عبدالله العمار للعلاج بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.

سيخضع رياض محرز للعلاج اللازم بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى.

ويُشار إلى أن النادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف أمام نظيره الرائد، أمس، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بدوري روشن.

وإليك بعض النقاط المهمة من بيان النادي: