الرياضة

ثلاث ضربات موجعة تُهدد حلم الأهلي! إصابات جديدة تُقلب حسابات الفريق في مرحلة حاسمة!

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رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الأهلي اليوم عن آخر تطورات الحالة الصحية لثلاثة من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم.

وذكر النادي أن:

  • سيواصل الان ماكسيمان برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.
  • سيخضع عبدالله العمار للعلاج بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.
  • سيخضع رياض محرز للعلاج اللازم بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى.
  • ويُشار إلى أن النادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف أمام نظيره الرائد، أمس، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بدوري روشن.

وإليك بعض النقاط المهمة من بيان النادي:

  • ماكسيمان سيواصل برنامجه التأهيلي.
  • العمار سيخضع للعلاج.
  • محرز سيخضع للعلاج.
  • تعادل الأهلي مع الرائد في الجولة 33 من دوري روشن.
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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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