انت الأن تتابع خبر ثلاث ضربات موجعة تُهدد حلم الأهلي! إصابات جديدة تُقلب حسابات الفريق في مرحلة حاسمة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الأهلي اليوم عن آخر تطورات الحالة الصحية لثلاثة من لاعبي فريقه الأول لكرة القدم.
وذكر النادي أن:
- سيواصل الان ماكسيمان برنامجه التأهيلي بعد إصابته في العضلة الخلفية للفخذ.
- سيخضع عبدالله العمار للعلاج بعد شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.
- سيخضع رياض محرز للعلاج اللازم بعد شعوره بآلام في الركبة اليسرى.
- ويُشار إلى أن النادي الأهلي قد تعادل بدون أهداف أمام نظيره الرائد، أمس، في إطار منافسات الجولة الـ 33 بدوري روشن.
وإليك بعض النقاط المهمة من بيان النادي:
- ماكسيمان سيواصل برنامجه التأهيلي.
- العمار سيخضع للعلاج.
- محرز سيخضع للعلاج.
- تعادل الأهلي مع الرائد في الجولة 33 من دوري روشن.