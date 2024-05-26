بنات سالم الدوسري يخطفن الأبصار أثناء نزولهن الملعب لمشاركةوالدهن فرحة التتويج...فيديو

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رياض - احمد صلاح - سالم الدوسري يُشارك فرحة تتويج الهلال مع أبنائه!

شارك نجم الهلال، سالم الدوسري، فرحة تتويج فريقه بلقب دوري روشن للمحترفين مع أبنائه، خلال احتفالية أقيمت مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا.

وظهر الدوسري وهو يحمل أبناءه على كتفه خلال الاحتفال، وسط فرحة غامرة من جماهير الهلال الذين توافدوا للملعب للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي.

وتُعد هذه هي المرة الـ 19 التي يتوج فيها الهلال بلقب دوري المحترفين، ليُعزز رقمه القياسي كأكثر الفرق السعودية فوزًا باللقب.

ولم تقتصر فرحة الدوسري على التتويج باللقب، بل شارك أيضًا في تسلم جائزة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية التي حصل عليها الهلال بصفته الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم.

وهذه هي المرة الثانية التي يحصل فيها الهلال على هذه الجائزة، بعد أن حقق الإنجاز نفسه في عام 2020.

وإليك بعض النقاط المهمة من هذا الحدث: