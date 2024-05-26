انت الأن تتابع خبر الهلال يتخلى عن أحد أبرز نجومه! ما هي أسباب رحيل ديلغادو؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نادي الهلال رسميًا عن الاستغناء عن خدمات اللاعب البرازيلي ميشايل ديلغادو في الموسم المقبل.

وذكر الصحفي الموثوق برونو أندرادي، أن الهلال قرر بيع عقد ديلغادو بشكل نهائي.

ويأتي قرار الاستغناء عن ديلغادو بعد موسم شهد تألقًا لافتًا من اللاعب، حيث خاض مع الهلال خلال الموسم الحالي 45 مباراة، نجح في تسجيل 9 أهداف وصنع 13 هدفًا، بإجمالي مساهمات 21 هدفًا.

وقدم ديلغادو أداءً مميزًا ساهم في تتويج الهلال بلقب دوري روشن 2023-2024، وذلك قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وتم تكريم الهلال بلقب الدوري مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا، حيث تلقى أيضًا جائزة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفته الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم.

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