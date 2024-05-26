الرياضة

بعد تتويج الهلال... بن نافل يزلزل الجميع بمفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن المرشح القادم بقوة لرئاسة الزعيم !

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رياض - احمد صلاح - كشف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال غير الربحية، عن مستقبله مع النادي خلال السنوات المقبلة.

وقال بن نافل خلال حديثه مع قناة "SSC News":

  • "موسم الهلال لم ينتهِ بعد، تركيزي على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعدها تبدأ الانتخابات، وأنا لم أقرر بعد".
  • ووجه بن نافل كلمته إلى جماهير الزعيم، قائلاً: "أشكرهم على حبهم للهلال واهتمامهم وانتقاداتهم البناءة التي تفيدنا في تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى ثقتهم بالجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي".
  • ويُذكر أن الهلال تُوج مساء اليوم بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 19 في تاريخه، خلال احتفالية كبرى أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

وإليك بعض النقاط المهمة من تصريحات بن نافل:

  • يركز بن نافل حاليًا على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين.
  • لم يُقرر بن نافل بعد ما إذا كان سيُرشح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات القادمة.
  • شكر بن نافل جماهير الهلال على دعمهم وتفهمهم.
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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