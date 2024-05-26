انت الأن تتابع خبر بعد تتويج الهلال... بن نافل يزلزل الجميع بمفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن المرشح القادم بقوة لرئاسة الزعيم ! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال غير الربحية، عن مستقبله مع النادي خلال السنوات المقبلة.

وقال بن نافل خلال حديثه مع قناة "SSC News":

"موسم الهلال لم ينتهِ بعد، تركيزي على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعدها تبدأ الانتخابات، وأنا لم أقرر بعد".

ووجه بن نافل كلمته إلى جماهير الزعيم، قائلاً: "أشكرهم على حبهم للهلال واهتمامهم وانتقاداتهم البناءة التي تفيدنا في تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى ثقتهم بالجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي".

ويُذكر أن الهلال تُوج مساء اليوم بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 19 في تاريخه، خلال احتفالية كبرى أقيمت على ملعب المملكة أرينا.

وإليك بعض النقاط المهمة من تصريحات بن نافل: