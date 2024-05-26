انت الأن تتابع خبر بعد تتويج الهلال... بن نافل يزلزل الجميع بمفاجأة من العيار الثقيل ويكشف عن المرشح القادم بقوة لرئاسة الزعيم ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشف فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال غير الربحية، عن مستقبله مع النادي خلال السنوات المقبلة.
وقال بن نافل خلال حديثه مع قناة "SSC News":
- "موسم الهلال لم ينتهِ بعد، تركيزي على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين، وبعدها تبدأ الانتخابات، وأنا لم أقرر بعد".
- ووجه بن نافل كلمته إلى جماهير الزعيم، قائلاً: "أشكرهم على حبهم للهلال واهتمامهم وانتقاداتهم البناءة التي تفيدنا في تصحيح الأخطاء، بالإضافة إلى ثقتهم بالجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي".
- ويُذكر أن الهلال تُوج مساء اليوم بلقب بطولة الدوري للمرة الـ 19 في تاريخه، خلال احتفالية كبرى أقيمت على ملعب المملكة أرينا.
وإليك بعض النقاط المهمة من تصريحات بن نافل:
- يركز بن نافل حاليًا على تحقيق كأس خادم الحرمين الشريفين.
- لم يُقرر بن نافل بعد ما إذا كان سيُرشح نفسه لولاية جديدة في الانتخابات القادمة.
- شكر بن نافل جماهير الهلال على دعمهم وتفهمهم.