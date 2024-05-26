انت الأن تتابع خبر الزعيم يواصل مسيرته الذهبية! سلمان الفرج يُعلن قرارًا يصدم جماهير الهلال! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن نجم الهلال، سلمان الفرج، عدم اعتزاله خلال حفل تتويج الهلال بلقب دوري روشن.

وجاء ذلك ردًا على مناشدة أحد جماهير الهلال للفرج بعدم الاعتزال.

وكان الهلال قد حسم الفوز ببطولة دوري روشن 2023-2024 بتغلبه على الحزم بنتيجة 4-1 قبل 3 جولات من نهاية المسابقة.

وتم تكريم الهلال بلقب الدوري مساء اليوم على ملعب المملكة أرينا، حيث تلقى أيضًا جائزة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفته الفريق صاحب أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم.

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