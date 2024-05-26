نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة سارة لجماهير الأهلي بسبب نسخة دوري أبطال إفريقيا الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقت جماهير النادي الأهلي مفاجأة سارة جديدة، بشأن نسخة دوري أبطال إفريقيا المقبلة، بعدما توج بلقب البطولة في موسمه الحالي 2023-2024، للمرة الثانية عشر في تاريخه.

حيث حقق فريق الأهلي فوزا صعبا أمام نظيره الترجي التونسي، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس على ستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا للموسم المقبل

وبهذا التتويج، فإن فريق الأهلي يضمن المشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم المقبل، باعتباره حامل اللقب دون النظر لترتيبه في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز سواء في الدور الأول أو في نهاية الموسم.

والجدير بالذكر أن فريق الأهلي ضرب موعدا ناريا مع غريمه التقليدي الزمالك، لخوض مواجهة من العيار الثقيل، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي في موسمه الحالي.

