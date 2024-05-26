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أحمد جودة - القاهرة - أبدى محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، بعد الفوز بهدف دون رد في المباراة النهائية.

أول تعليق من أفشة بعد حصد اللقب الـ12

كما أعرب أفشة، حزنه الشديد على ضياع فرصة إحراز هدف من تسديدته التي ارتدت من العارضة في نهاية المباراة، عن طريق خطأ تم احتسابه على مدافع الترجي التونسي، أمام المرمى.

وكتب أفشة عبر ستوري صفحته الرسمية “انستجرام” قائلًا: “مافيش كلام أقوله أكتر من الحمد لله، 4 بطولات إفريقيا مع الأهلي، كنت فرحان بأول وبعد الرابعة بقول لسه فيه تاني”.

وأضاف: “ايه النادي الغريب دا والجماهير الغريبة!! كل اللي كان في بالي إن يارب الناس دي تروح مبسوطة، يارب الناس جاية من الصبح في الحر والشمس.. يارب آسر وأطفال وحالات إنسانية".

وتابع: “اللي من مطروح وأسوان واسكندرية، واللي بايت قدام الاستاد ايه العظمة دي، جمهور الأهلي بيدي طاقة متتوصفش، وشعورك وأنت في ملعب مقفول كأنك طاير في السما، الأهلي نعمة كبيرة جدًا والأهلي هو التاريخ والمستقبل”.

واختتم: “شكرًا يا أهلي على الفرحة والسعادة، ومبروك يا رجالة، والله يسامحك يا عارضة”.

