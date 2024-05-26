نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق ناري من الأهلي بعد التتويج بدوري أبطال إفريقيا بشأن إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدى خالد مرتجى، أمين صندوق النادى الأهلى، عن سعادته بتحقيق الفريق الأحمر بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة الثانية عشر على حساب فريق الترجي التونسي.

تصريحات خالد مرتجي

وقال خالد مرتجى خلال تصريحات إذاعية: من الصعب أن تتحمل ضغط سعادتة 80 مليون أهلاوى حيث استمريت منذ إنتهاء مباراة الذهاب فى رادس حتى صافرة إنتهاء مباراة أمس والتتويج ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

وأشار: الجميع فى الأهلى كان يعمل على تنظيم المباراة بالتنسيق مع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادى الذى قام بالتوجه إلى ستاد القاهرة قبل اللقاء ومتابعة جميع الترتيبات للخروج بهذا التنظيم الجيد.

وأضاف: هناك انجازات على صعيد جميع الألعاب الجماعية والفردية بالنادى الأهلى وهذا إهداء لروح العامرى فاروق التى أشعر بعدم رحيله.

وتابع: إمام عاشور لاعب فريق الأهلى من أفضل الصفقات التى أبرمها القلعة الحمراء فى السنوات الأخيرة.

وتوجه خالد مرتجى بالشكر إلى جميع الجهات المسئولة عن تنظيم مباراة الأهلى أمس بسبب التعاون الدائم على خروج المباراة بأفضل الصور التى تصدرت جميع المشاهد على مستوى العالم أجمع.

